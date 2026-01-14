В 2025 году пассажиропоток на СвЖД увеличился за счет пригородных маршрутов

Пассажиропоток на Свердловской железной дороге в 2025 году вырос. За год с вокзалов и станций СвЖД отправились 33,8 млн пассажиров – это на 1,4% больше, чем годом ранее, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Основной рост обеспечили пригородные перевозки: электричками воспользовались 25,3 млн человек, что на 1,8% больше, чем в 2024 году. В поездах дальнего следования за год проехали 8,5 млн пассажиров – рост составил 0,3%. Пассажирооборот на СвЖД увеличился на 1,1% и достиг девять млрд пассажиро-километров.

«В декабре 2025 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 2,5 млн пассажиров (на уровне декабря 2024 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 1,8 млн пассажиров (+1,7%), в дальнем следовании – 0,7 млн (-5,7%). Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2025 года составил 698 млн пасс-км (-2,8% к декабрю 2024 года)», – указали в сообщении.

В целом по сети РЖД в 2025 году перевезли 1,31 млрд пассажиров, что на 1,9% больше, чем годом ранее. Рост также обеспечили в основном пригородные маршруты. В то же время пассажирооборот по стране сократился на 0,9%, что связано с уменьшением поездок на дальние расстояния.