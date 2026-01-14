Россияне боятся перемен и откладывают важные решения на потом

Каждый третий россиянин откладывает важные жизненные решения на неопределенный срок. К такому выводу пришли специалисты сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» по итогам всероссийского опроса, передает РБК.

Как показали результаты, необходимость перемен чаще всего вызывает у людей тревогу и страх неопределенности – об этом сообщили 41% респондентов. Еще 38% опасаются, что не справятся с новыми обстоятельствами, 29% боятся потерять стабильность, а 27% переживают из-за возможной ошибки.

Из-за этих переживаний каждый четвертый участник опроса старается не думать о переменах и сосредотачивается на рутинных делах, а около трети откладывают реализацию важных решений «на потом», без конкретных сроков.

При этом большинство россиян признают, что изменения необходимы: почти 70% уверены, что без них невозможно развитие. Чаще всего к действиям людей подталкивает личная потребность в переменах (36%), а также профессиональные или финансовые обстоятельства (24%). При этом многие считают более эффективными не резкие шаги, а постепенные изменения.

Опрос показал, что в 2026 году россияне планируют:

– получить новые навыки (38%);

– отказаться от вредных и старых привычек (22%);

– обратиться к психотерапевту (26%).

На принятие решения у 29% респондентов уходит от одного до трех месяцев, еще 10% могут размышлять над выбором до года. Быстрее определиться, по словам участников опроса, помогает четкое понимание цели, вера в собственные силы и поддержка близких.

Несмотря на страх ошибок, 42% опрошенных считают, что важные решения в итоге приводят их к положительным результатам, даже если путь к ним оказывается непростым.