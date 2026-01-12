16+
МВД России подготовило поправки в правила сдачи экзаменов на права. Будут и ужесточения, и послабления

Российские власти планируют изменить правила сдачи экзаменов на водительские права

МВД России подготовило поправки в правила сдачи экзаменов на права. Будут и ужесточения, и послабления
Фото Freepik

МВД России подготовило проект изменений правил сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. В проекте предлагается дополнить перечень нарушений, при которых кандидата не допустят к экзаменам, пишет Lenta.ru. Ранее он включал семь пунктов, в том числе неуплату госпошлины и предоставление поддельных документов. Теперь планируется добавить восьмой пункт — использование гаджетов на экзамене. В пояснительной записке отмечается, что это должно исключить помощь со стороны во время сдачи. Также устанавливается дополнительный срок, по истечении которого кандидат сможет быть допущен к пересдаче.

Еще одно изменение касается оснований для аннулирования водительских прав. Если при плановом осмотре у профессионального водителя, например таксиста или дальнобойщика, выявят признаки заболевания, его направят на внеочередной медосмотр. Неявка на него станет основанием для признания удостоверения недействительным.

Кроме того, проект предусматривает сокращение срока, в течение которого после сдачи теории назначается практический экзамен. Сейчас он составляет шесть месяцев, в новой редакции предлагается уменьшить его до 60 дней. Эксперт рабочей группы при правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов назвал такое решение грамотным, отметив, что в настоящее время практическую часть иногда назначают лишь спустя полгода, и при неявке срок действия теории истекает.

Также поправки предполагают замену бумажных медицинских справок на электронные: кандидаты смогут не предоставлять документ на бумаге, если сведения о нем есть в специальном реестре, который ведут совместно МВД и Минздрав.


Сегодня в 17:12, просмотров: 89, комментариев: 0
