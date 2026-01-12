16+
Экономисты и чиновники разошлись в прогнозе курса рубля, но едины в одном — падение предстоит

Эксперты ожидают, что курс рубля в 2026 уйдет ниже 90 за доллар

Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному по итогам опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара в 2026 году может составить 88,5 рубля за доллар. В Минэкономразвития ожидают, что в среднем курс будет 92,2 рубля за доллар.

Ожидания экспертов по среднему курсу варьируются от 80 до 95,5 рубля за доллар. Среди факторов, которые могут повлиять на ослабление рубля, они называют цены на нефть, укрепление импорта в случае смягчения санкций и сокращение продаж валюты Банком России.

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов заявил, что средний курс доллара в следующем году может составить около 88-92 рублей при цене на российскую нефть на уровне 45-48 долларов за баррель. По его словам, более низкие цены на нефть могут привести к дополнительному ослаблению рубля.


