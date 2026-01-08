16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

Председатель Госдумы Володин озвучил планы по ужесточению контроля за мигрантами в России

Госдума планирует еще осложнить жизнь мигрантов в 2026 году

Председатель Госдумы Володин озвучил планы по ужесточению контроля за мигрантами в России
Фото Минприроды

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке нескольких законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики в России. По его словам, среди предлагаемых изменений — сокращение срока обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, прибывших в страну более чем на три месяца, с 90 до 30 дней. Нововведение вступит в силу в случае принятия соответствующих законов.

Как уточнил Володин в своем Telegram-канале, медицинские учреждения планируется обязать передавать в МВД информацию о выданных заключениях. В случае выявления инфекционного заболевания медорганизации должны будут уведомлять Роспотребнадзор для последующего принятия мер, включая депортацию.

Также предлагается установить административную ответственность за уклонение от прохождения медосвидетельствования — штраф и возможное выдворение из страны по решению суда.

Кроме того, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и распространение официальных документов, подтверждающих отсутствие опасных заболеваний. Володин отметил, что предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности.


нравится (2) не нравится (0)
08 января в 17:20, просмотров: 1063, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сухость, покраснение и шелушение: как защитить кожу зимой? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 666
  2. ​Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отмечает 70-летний юбилей 582
  3. ​В Вологодской области больше не осталось алкомаркетов 274
  4. ​В Сургуте у 11-летней девочки случайно обнаружили опасный порок сердца 185
  5. ​Почему зимой нельзя мыть руки горячей водой – объясняет эксперт 179
  6. СИА-ПРЕСС 2025. Песня года. Любовь и поезда 128
  1. ​Студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на скидки в большем числе вузов 3540
  2. ​Драка посетителей в одном из баров Сургута дошла до прокуратуры 2945
  3. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2478
  4. ​Прокуратура Сургута проверит информацию об избиении подростка в торговом центре 2367
  5. ​Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2301
  6. ​После нападения на подростка в сургутском ТЦ задержали 17-летнего иностранца 2190
  7. ​Конь не в пальто, а в попоне // ФОТОРЕПОРТАЖ 2173
  8. ​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2107
  9. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 2085
  10. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1942
  1. ​Без души, но в чартах 7680
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 5841
  3. ​Заключение 5809
  4. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 5739
  5. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 4299
  6. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 3995
  7. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 3845
  8. ​​Почему наилучшим решением дела «Лурье – Долина» было бы мировое соглашение? Потому что добросовестные покупатели заботятся о «чистоте» квартиры 3710
  9. Кайдаловы по прозвищу Градские 3624
  10. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 3586

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика