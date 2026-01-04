Юрист разъяснил порядок выплат зарплаты в январе

Несмотря на продолжительные новогодние каникулы, зарплата большинства россиян в январе не уменьшится. В этом году выходные продлятся с 31 декабря по 11 января, однако для работников с окладом праздничные дни не повлияют на доход, пояснил siapress.ru руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Если работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в заработной плате могут быть. Все будет зависеть от того, сколько часов в общем в месяц отработает работник или какой объем работы выполнит. Но таким работникам по закону работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Размер этого вознаграждения должен быть определен локальным нормативным актом организации. Если же работник будет привлечен в работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере», – пояснил эксперт.

Также юрист обратил внимание на аванс за январь. Первая часть зарплаты может показаться меньше обычной, поскольку в начале месяца мало рабочих дней. Однако во второй половине января выплата будет выше, и в итоге общий доход за месяц останется прежним.