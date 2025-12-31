В России банки начали блокирование снятие крупных сумм через банкоматы

Российские банки начали блокировать снятие крупных сумм наличных через банкоматы и затем связываться с владельцами карт для подтверждения операции, пишет Газета.Ru.

По данным агентства, при попытке снять крупную сумму операция сначала блокируется, после чего клиенту поступает звонок из банка с просьбой подтвердить снятие. Повторно провести операцию можно будет не ранее чем через пять минут.

Ранее в декабре банки также начали блокировать крупные денежные переводы и уточнять у отправителей, как они связаны с получателями. Меру объясняли противодействием мошенническим схемам: при блокировке банк связывается с человеком, которому предназначался платеж, и просит предоставить полные данные для подтверждения личности.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал такие меры неприятными, но оправданными, отметив, что так банки пытаются защитить клиентов от мошенников.