ЦБ спрогнозировал, что в 2026 году цены будут расти медленнее, а зарплаты будут «умеренно повышаться»

Центробанк озвучил свой прогноз на 2026 год

ЦБ спрогнозировал, что в 2026 году цены будут расти медленнее, а зарплаты будут «умеренно повышаться»
Фото cbr.ru

В Банке России заявили, что в следующем году рост цен должен замедлиться, а ставки по кредитам станут более умеренными. Об этом говорится в ответе регулятора от «Коммерсанта» на вопрос о том, чего ждать от экономики в следующем году.

«Цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», — сообщили в ЦБ. В регуляторе добавили, что снижение ключевой ставки будет «аккуратным и постепенным». «Устойчивое замедление инфляции позволит нам постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений», — следует из сообщения.

Также в ЦБ отметили, что средства продолжат накапливаться на банковских счетах, а реальные зарплаты и доходы будут «умеренно повышаться».

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 16%. Инфляция по итогам ноября достигла 6,6%. По данным Росстата, ВВП в третьем квартале вырос на 0,6% в годовом выражении после роста на 1,1% во втором квартале и на 1,4% в первом.


31 декабря 2025 в 16:20
