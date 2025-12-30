В России завершился осенний призыв на военную службу

Минобороны России сообщило о завершении осеннего призыва на военную службу. По данным ведомства, в армию призвали 135 тыс. человек, пишет «КоммерсантЪ». При этом по планам, озвученным ранее губернатором Югры, на срочную службу должны были отправиться 1,5 тысячи жителей региона, из них 500 — из Сургута.

В министерстве уточнили, что большинство призывников зачислили в учебные соединения и воинские части, где они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность. В научные и научно-производственные подразделения направили 680 человек, в спортивные роты — 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.

Минобороны также заявило, что призывников не направляли в зону военной операции. Для обеспечения воинских перевозок, по информации ведомства, задействовали 17 рейсов авиации вооруженных сил, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда и машины воинских частей.