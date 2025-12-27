Банк России показал обновленную тысячу с Нижним Новгородом

Вчера, 26 декабря, Банк России ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 1 000 рублей. Новая тысяча посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, сообщила пресс-служба Банка России.

На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной ‒ сразу несколько символов региона: Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.

Купюра получила современный дизайн и усиленную защиту, но при этом сохранила привычную бирюзовую цветовую гамму. Одно из заметных нововведений ‒ QR-код. Он ведет на сайт Банка России, где можно посмотреть подробное описание дизайна и проверить защитные признаки банкноты.

Тысячерублевая купюра образца 2025 года является полноценным платежным средством и обязательна к приему при оплате товаров и услуг. В оборот она будет поступать постепенно и будет использоваться наравне с банкнотами образца 1997 года.