Частный инвестор вложил 295 млн рублей в восстановление памятника XIX века в Тюмени

В центре Тюмени завершена четырехлетняя реставрация памятника архитектуры – дома мещанина Ивана Замятина, построенного в 1872 году. Проект стоимостью 295 миллионов рублей реализован частным инвестором при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области.

«Проект стал еще одним ярким примером успешного частно-государственного партнерства в сфере сохранения культурного наследия», – подчеркнули в Инвестиционном агентстве.

Историческое здание по адресу Первомайская, 32 было возведено по проекту городского архитектора Зелислава Полонского. В советские годы в нем жили артисты драмтеатра. После расселения в 2014 году здание постепенно ветшало, и в 2021 году началась его комплексная реставрация.

За четыре года строители восстановили оригинальный фасад с декоративными элементами, внутренние стены, лестницы, дворовые пристройки и полностью заменили кровлю.

Это уже второй отреставрированный объект культурного наследия в Тюмени в 2025 году. Ранее завершились работы в историческом здании на улице Ленина, 45, которое скоро откроется для посетителей. Всего в портфеле Инвестиционного агентства региона сейчас находится шесть проектов по реставрации памятников в Тюмени и Тобольске.