WhatsApp в России сильно замедлен в ближайшее время может быть заблокирован

Роскомнадзор сообщил о замедлении работы мессенджера WhatsApp* на территории России из-за продолжающихся нарушений российского законодательства. По данным ведомства, платформа игнорирует предъявленные требования, в связи с чем регулятор применяет меры по ограничению ее функционирования. Если ситуация не изменится, сервис может быть полностью заблокирован. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

По информации СМИ, скорость работы WhatsApp в России снизилась на 70-80%. При этом операторы связи к ухудшению работы сервиса отношения не имеют. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Московского региона.

Регулятор напомнил, что еще в августе были введены ограничения на голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram. В конце ноября Роскомнадзор публично заявил о намерении и далее ограничивать работу мессенджера и подчеркнул, что в случае невыполнения требований российского законодательства WhatsApp будет заблокирован полностью.

*мессенджер принадлежит организации, которая признана экстремистской и запрещена на территории России