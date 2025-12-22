В Тюмени создают новый бренд молодежной политики

В Тюмени прошла стратегическая сессия, на которой представители молодежных сообществ региона совместно с экспертами начали разработку нового бренда молодежной политики. Мероприятие «Молодежная политика Тюменской области. Новые вызовы» было посвящено поиску современных подходов в этой сфере.

«Тюменская область – регион амбициозных, целеустремленных людей. А молодежная политика – это важное направление, которое уже сегодня влияет на будущее региона», – отметил директор департамента молодежной политики региона Артем Дяченко.

Перед началом совместной работы дизайнер Александр Назаров, автор бренда VisitTyumen, прочитал для участников лекцию об основах создания дизайна и брендинга.

Затем участники разделились на три рабочие группы. Первая сосредоточилась на разработке концепции бренда молодежной политики и стратегии его продвижения. Вторая обсуждала создание новых и модернизацию существующих молодежных пространств. Третья группа разбирала актуальные практики информационного продвижения молодежных сообществ и порталов в социальных сетях.

По итогам сессии лучшие идеи будут включены в новую концепцию молодежной политики Тюменской области. Работа направлена на то, чтобы сделать сферу более современной, узнаваемой и отвечающей запросам нового поколения.