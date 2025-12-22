Накопительные счета стали самым популярным финпродуктом в Югре в 2025 году

Самыми популярными финансовыми продуктами в ХМАО – Югре в 2025 году стали накопительные счета. По данным ВТБ, югорчане открыли их на 35% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения, интерес к вкладам в регионе увеличился на 5%. Югорчан, имеющих вклады, за год больше не стало, а вот число владельцев накопительных счетов выросло на 30%.

«Пик интереса к накопительным счетам в округе мы фиксировали в марте и апреле, тогда югорчане открывали по 20 тыс. накопительных счетов в месяц, тогда как средний показатель был 12-13 тыс. накопительных счетов. Пик спроса на вклады видим сейчас – это связано со снижением ключевой ставки в минувшую пятницу и желанием жителей нашего округа зафиксировать доходность ещё на какой-то период по прежним условиям. Только на депозитах югорчан уже накопилось больше 150 млрд рублей», – отметил вице-президент, управляющий банка в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

Он добавил, что в этом году ещё одним трендом стало укрупнение югорчанами своих вкладов и накопительных счетов. А также сохранение накоплений даже в период предновогодних трат, такое же финансовое поведение было зафиксировано этим летом – в отпускной период.