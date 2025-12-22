Россияне хотят отказаться от идеальных подарков, но готовы увеличить бюджет на праздники

Каждый третий россиянин вместо подарков хотел бы дарить близким больше внимания и эмоций, примерно столько же – перестать гнаться за «идеальным» вариантом презента. При этом больше половины отметили, что планируют увеличить бюджет на новогодние траты.

В ходе опроса* ВТБ выяснилось, что большинство респондентов стараются заранее оценить свои новогодние расходы. 55% россиян прикидывают примерную сумму трат, а 22% – скрупулезно составляют бюджет и стараются не выходить за его рамки. Столько же опрошенных действуют по обстоятельствам, покупая подарки и праздничные товары без предварительных расчетов.

Праздничное настроение для большинства россиян остается главным ориентиром: 55% отмечают радость и предвкушение праздника во время новогодних покупок, хотя 15% ощущают легкий стресс из-за нехватки времени.

Почти половина россиян (47%) заранее составляют список подарков, ориентируясь на пожелания близких и свой бюджет. Треть ищет вдохновение в интернете, а 17% выбирают подарки в последние дни перед праздником. Чаще всего заранее готовят список презентов жители Южного округа (59%), а в Москве и на Урале более трети опрошенных (36%) ищут подарки в интернете.

*Опрос проведен в декабре 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.