Выплаты семьям с детьми в России увеличатся до 18,4 тысяч рублей

В 2026 году размер ежемесячной выплаты семьям с детьми вырастет и составит от 9,2 тыс. до 18,4 тыс. рублей в зависимости от уровня дохода и степени нуждаемости семьи. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, пишет «КоммерсантЪ».

По его словам, сумма пособия будет привязана к прожиточному минимуму, который в следующем году увеличится до 18,9 тыс. рублей.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 руб. при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 руб. при 75% и 18 371 руб. при 100%», – рассказал депутат в комментарии «РИА Новости».

Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи и распространяться на детей в возрасте до 17 лет. Чем ниже совокупный доход семьи и выше степень нуждаемости, тем больше размер поддержки – вплоть до 100% детского прожиточного минимума на каждого ребенка.

Ранее в декабре комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства представил пакет предложений по улучшению демографической ситуации. Отдельный блок инициатив касается ежегодной семейной выплаты, которая начнет действовать с 1 января 2026 года для семей с двумя и более детьми.