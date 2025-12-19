Более 100 тюменских студентов начали карьеру благодаря программе стажировок

Более 100 студентов и выпускников в 2025 году начали карьеру благодаря программе стажировок, которую реализует Кадровый центр «Работа России» в Тюменской области. Проект, запущенный в 2013 году, помогает молодым людям получить первый опыт работы по специальности, рассказали в департаменте труда и занятости населения региона.

Участники заключают трудовой договор на срок до трёх месяцев, получают зарплату, а период стажировки засчитывается в трудовой стаж. Программа рассчитана на выпускников вузов и колледжей, студентов последних курсов, а также тех, кто ищет работу в течение трёх лет после получения диплома.

«Стажировка даёт студентам и молодым специалистам уникальную возможность прикоснуться к профессии, понять, насколько она им подходит, и приобрести практические навыки, недоступные в аудитории», – отметил начальник отделения Кадрового центра «Работа России» в Ишиме Александр Криволапов.

Ярким примером успеха программы стала история в Ишимском районе. Предприятие «Гагаринскремтехпред» организовало два места для выпускников Ишимского многопрофильного техникума по профессии «механик». Один из стажёров, Павел, показал высокие результаты в обслуживании и ремонте сельхозтехники и после завершения практики был принят в компанию на постоянную работу.

За время существования программы тысячи молодых специалистов в Тюменской области получили возможность начать карьеру на реальных предприятиях региона. Для участия необходимо обратиться в отделение Кадрового центра «Работа России» по месту жительства или позвонить по телефону горячей линии: 8 800 3500064.