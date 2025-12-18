В Тюменскую область в 2025 году переехали более сотни соотечественников

Программа по переселению соотечественников стала для Тюменской области одним из инструментов решения кадрового вопроса. За 11 месяцев 2025 года в регион прибыли 105 новых жителей, и среди них – сразу 11 специалистов, особо востребованных в области: шесть педагогов и пять врачей.

Всего по программе переехали 32 специалиста с семьями. Большинство предпочло жить в Ялуторовске, Ишиме, Тобольске и Заводоуковском округе. Помимо учителей и медиков, в область прибыли бухгалтеры, водители и другие профессионалы – всего 41 человек по разным специальностям.

«Программа добровольного переселения соотечественников позволила нарастить человеческий капитал региона и эффективно восполнить кадровые пробелы в важнейших сферах экономики. Квалифицированные специалисты способствуют стабильному развитию экономики и улучшению социальных условий региона», — подчеркнули в департаменте труда и занятости населения региона.

Программа действует в Тюменской области с 2013 года. За это время в регион переехали более 3000 человек. Новоприбывшим помогают с трудоустройством и адаптацией. Узнать подробности об участии можно в профильном департаменте или на специализированном сайте.