Участники СВО в Тюменской области получили первоочередное право на древесину

Участники специальной военной операции в Тюменской области независимо от государственных наград получили право на первоочередное получение древесины для строительства жилья. Ранее такая льгота действовала только для тех, кто был удостоен звания Героя России или награжден орденами за участие в СВО.

Решение принято на заседании Тюменской областной думы по инициативе правительства региона. «Практика показала: такая помощь нужна более широкому кругу бойцов, особенно в сельской местности. Учли обращения участников СВО и их близких», – пояснил губернатор Александр Моор.

Эта мера стала частью масштабной системы поддержки, которая действует в регионе. «Сегодня в регионе действует 27 мер поддержки для участников СВО и 40 – для их семей. Тюменская область была и остаётся надёжным тылом для наших воинов», – подчеркнул глава региона.

Расширение льготы позволит большему числу военнослужащих и их семей решить жилищный вопрос, построив дом на собственной земле. Это особенно актуально для сельских территорий, где индивидуальное жилищное строительство является одним из основных способов улучшения жилищных условий.