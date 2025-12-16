В Подмосковье ученик напал на школу с ножом

В подмосковных Горках-2 девятиклассник напал с ножом на Успенскую школу, в результате погиб ученик начальных классов, еще три человека получили ранения. Все дети эвакуированы, нападавший задержан силовиками, сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, утром 15-летний ученик 9 «Б» класса пришёл в школу в балаклаве и футболке с надписью No Lives Matter. На входе он распылил в лицо охраннику перцовый баллончик, после чего напал на него с ножом.

Затем подросток прошёл на территорию школы и начал нападать на детей. В результате его действий погиб ученик четвёртого класса. Сообщается, что после этого нападавший сфотографировался на фоне тела, а затем ранил ещё двоих школьников.

Во время происшествия дети выбегали из здания без верхней одежды и прятались в подъездах соседних домов. Педагоги и персонал школы помогали организовать экстренную эвакуацию учеников.

После этого подросток заперся в одном из классов и взял в заложники школьника, приставив к нему нож. На место происшествия прибыл спецназ, силовики штурмом взяли кабинет. Заложник, по имеющейся информации, не пострадал.

Все дети были выведены из здания школы. О состоянии раненых официально не сообщается, известно лишь, что число пострадавших, помимо погибшего школьника, составляет три человека. Обстоятельства случившегося и мотивы нападения устанавливаются.