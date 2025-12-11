Минпромторг предложил проводить ярмарки российского пива

Минпромторг предложил создать специализированные ярмарки российского пива по аналогии с винными, которые действуют в стране с 2021 года, пишет «КоммерсантЪ. Инициатива закреплена в проекте федерального закона, разрабатываемого в рамках «дорожной карты» по формированию национальной модели торговли. Вопрос поддержки пивоваров в сотрудничестве с Минсельхозом замглавы министерства Роман Чекушов поднимал ещё в октябре 2025 года.

В ведомстве подтвердили, что меры поддержки отрасли действительно рассматриваются, в том числе в части стимулирования спроса и развития каналов продвижения. Конкретные предложения сейчас проходят межведомственную проработку, после чего могут быть оформлены в виде изменений законодательства и подзаконных актов.

Инициатива обсуждается на фоне снижения объёмов производства и продаж пива. По данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск напитков брожения в январе–ноябре 2025 года сократился на 0,5 %, до 845,8 млн декалитров. Производство пива крепостью до 8,6 % уменьшилось на 1,1 %, крепче 8,6 % – на 7,2 %. В рознице в третьем квартале продажи пива падали на 17,9 % в годовом выражении. При этом рост продемонстрировали пивные напитки (на 0,8 %), а также сидр, пуаре и медовуха (на 19,6 %).

Ассоциация производителей пива, солода и напитков поддерживает идею проведения специализированных ярмарок. Представители отрасли рассчитывают, что такие площадки станут инструментом популяризации российского пива и помогут расширить аудиторию потребителей. Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель, комментируя инициативу, отметил: «Любые мероприятия, направленные на популяризацию культуры потребления пива, пойдут на пользу отрасли».