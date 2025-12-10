Доходы российских вкладчиков выросли в 1,5 раза, достигнув 9,5 трлн рублей

Российские вкладчики, включая югорчан, получат в уходящем году более 9,5 трлн рублей процентных доходов по своим сбережениям в банках. Сумма сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки.

Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Доход вкладчиков оказался примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить. Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие – копить и инвестировать завтра», – прокомментировал Алексей Охорзин.

Банки фиксируют продолжающийся рост сберегательной активности