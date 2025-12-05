Прогноз: сбережения россиян в отечественных банках превысят 73 трлн рублей

По прогнозам финансистов, в 2026 году сбережения россиян в отечественных банках вырастут на 11% и превысят 73 трлн рублей. Темп прироста портфеля по сравнению с нынешним годом (+14,5%) замедлится, однако по-прежнему будет выше инфляции. Об этом в рамках форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Их доля по итогам года увеличится еще на 1-2 п.п. и дойдет до 95%.

«Высокие ставки — мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты. Один из ключевых трендов, который усилится в следующем году, развитие персонализированных предложений», – прокомментировал Алексей Охорзин.