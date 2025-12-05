Спрос на ипотеку в ноябре в России вырос на три процента

Российские банки за минувший месяц выдали порядка 500 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре этого года. А в сравнении с ноябрем 2024 года рост составил более чем 90%: тогда рынок активно перестраивался после завершения массовой программы господдержки. Такой статистикой поделились в ВТБ.

«Рынок ипотеки демонстрирует чёткую тенденцию к восстановлению. После падения почти на 40% в 2024 году, сжатие рынка в 2025-м, по нашим оценкам, замедлится до 13%, а в следующем году мы прогнозируем уже его рост», — отметил топ-менеджер банка Алексей Охорзин.

В 2026 выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 трлн рублей. В ВТБ также прогнозируют, что соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3 как сейчас.