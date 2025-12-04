Эксперты прогнозируют рост добычи нефти в РФ

До 9,7 млн барр./сут. может вырасти добыча нефти по прогнозам экспертов. Они ждут дальнейшего смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Средний объём добычи по итогам этого года составит 9,2 млн барр./сут., без учёта газового конденсата. Об этом на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЁТ!» заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Мировой спрос на нефть продолжит расти до 2050 года со средним темпом около 0,5% в год. К 2030 году экспорт российского трубопроводного газа в Китай увеличится в 1,5 раза по сравнению с ожидаемым уровнем 2025 года, достигнув 56 млрд куб. м в год. Из них 44 млрд куб. м придутся на поставки по магистрали «Сила Сибири», а 12 млрд куб. м — по Дальневосточному маршруту.

«Российская энергетика адаптируется к новой конфигурации мирового рынка. Рост поставок на Восток и устойчивый глобальный спрос на нефть создают фундамент для долгосрочного развития отрасли», – отметил Сергейчук.