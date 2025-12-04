Сургут и Тюмень вошли в топ городов для бизнес-поездок

Российский деловой туризм все больше тяготеет к восточному направлению: Китай и ОАЭ демонстрируют рост командировок в среднем в 2,5 раза. А внутри страны кроме традиционных лидеров Москвы и Санкт-Петербурга появляются новые центры притяжения ‒ Сургут, Тюмень и Шуя. Такие тренды обнаружили специалисты МегаФона и агентства делового туризма Continent Express по итогам совместного исследования бизнес-поездок в 2025 году.

Одним из наиболее востребованных направлений ожидаемо стал Китай, куда число деловых путешествий за последние три года выросло в 3,4 раза. Здесь российские бизнесмены часто посещают выставки промышленного оборудования, компьютерных технологий, автомобильной и текстильной промышленности, а также знаменитую Кантонскую ярмарку.

Другая точка притяжения делового туризма ‒ ОАЭ. Эта страна демонстрирует рост числа командировок на 62%: путешественникам из России благоприятствует налоговая политика, упрощенная процедура регистрации бизнеса, а также открывается доступ к новым рынкам через международные выставки и мероприятия. Из-за стремительного роста Китай и Эмираты поднялись в топ-5 направлений, уступив только Турции, Белоруссии и Казахстану.

Согласно данным МегаФона и Continent Express, с начала 2025 года наблюдается смещение деловых интересов и внутри страны. Активно набирают популярность Краснодар, Сургут, Тюмень и Шуя. Среди ключевых отраслей, на которые приходится наибольшая доля деловых туристов, ‒ нефтегазовый сектор, ИТ, ретейл, фармацевтическая и добывающая промышленность.

«У ИТ-специалистов популярны инновационные центры Казани и Екатеринбурга, а также Шуя Ивановской области, где сосредоточены ИТ-производства российских корпораций. Отдельно выделяется Тюмень, где находятся штаб-квартиры ведущих компаний и производственные мощности нефтегазовой отрасли. Стоит отметить, что этот город в 2025 году вошел в топ направлений, подвинув Новокузнецк и Красноярск ‒ центры металлургической промышленности», ‒ комментирует заместитель директора отдела по работе с клиентами Continent Express Лидия Ячменникова.

В условиях роста цен на логистику компании стали более тщательно планировать деловые поездки, а распространение гибридных и удаленных форматов работы повлияло на длительность командировок. Так, в 2025 году средний срок продолжительности командировок в регионы России составил два дня, а в страны дальнего зарубежья ‒ два-три дня.