​Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 19 декабря

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 19 декабря в 12:00. Как сообщили в Кремле, глава государства выйдет в эфир, чтобы ответить на вопросы журналистов и россиян.

Приём вопросов начнётся 4 декабря в 15:00 мск и продлится до завершения прямой линии 19 декабря. Обратиться к президенту можно на сайте программы, с помощью СМС- и ММС-сообщений и по телефону. На сайте также доступна информация о мобильном приложении, через которое можно отправить вопрос.

Кроме того, текстовые и видеовопросы будут приниматься через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бот в мессенджере Max.

С 2023 года совмещённый формат большой пресс-конференции и прямой линии называется «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые эти форматы объединили в 2020 году из-за пандемийных ограничений.