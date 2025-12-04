Российский банк открыл второй офис в Нью-Дели. Филиал подключен к национальным расчетным системам России и Индии и обеспечивает бесперебойные платежи граждан двух стран и бизнеса. Только за минувший год объем двусторонних экспортных операций в рупиях и рублях увеличился в 2,5 раза.

«Расширение присутствия в Индии – еще одно подтверждение развития экономических связей между нашими странами и планов по совместным проектам», – отметил глава ВТБ Андрей Костин.

«Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема», – добавил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Российские инвесторы, и югорчане в том числе, уже имеют прямой доступ к одному из самых быстрорастущих финансовых рынков мира. Помимо корпоративных расчетов, россияне активно пользуются переводами me2me из России в Индию.