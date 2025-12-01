Губернатор Тюменской области провел личный прием граждан

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках декады приёмов граждан, посвящённой дню рождения партии «Единая Россия», рассмотрел обращения жителей трёх муниципалитетов и дал конкретные поручения по решению их проблем.

В селе Уват по просьбе жительницы Светланы Букариновой будет решена проблема водоснабжения.

«Производительности имеющихся блочных водопроводных очистных сооружений недостаточно. В часы максимального водопотребления падает напор и ухудшается качество воды», – пояснил глава региона.

Он подписал распоряжение об установке в 2026 году дополнительного модуля станции очистки мощностью 100 кубометров в сутки для обеспечения водой пяти тысяч жителей правобережной части села.

В селе Петелино Ялуторовского муниципального округа по инициативе преподавателя физкультуры Артёма Медведева в 2026 году появится современная площадка ГТО.

«Популяризация здорового образа жизни – важная задача. Сам отношусь к занятиям спортом с большим уважением, и в партии «Единая Россия» мы уделяем этому большое внимание», – отметил губернатор.

Участок для строительства уже выбран.

Третье обращение поступило из рабочего посёлка Сумкино Тобольского городского округа, где жительница Екатерина Москвичева попросила организовать капитальный ремонт здания «Детской школы искусств имени А.А. Алябьева».

Александр Моор поручил провести необходимые работы, финансирование на которые предусмотрено, в том числе в рамках национального проекта «Семья».

Декада приёмов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия», проходит в регионе ежегодно и позволяет оперативно решать насущные проблемы жителей Тюменской области.