​ИП могут закрыть: в Госдуме задумались об отмене статуса предпринимателя

Власти РФ могут перевести индивидуальных предпринимателей в юрлица

​ИП могут закрыть: в Госдуме задумались об отмене статуса предпринимателя
Фото: freepik.com

В России могут отказаться от статуса «индивидуальный предприниматель» и перейти к системе постепенного перевода граждан от самозанятости к налоговым режимам в рамках юридических лиц. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По его словам, действующая модель индивидуального предпринимательства позволяет части бизнеса использовать «серые схемы» для ухода от уплаты налогов и обязательных сборов.

«Индивидуальный предприниматель в этом плане может исчезнуть и раствориться, потому что зачем нам такое непонятно что. Он еще и всем имуществом отвечает за истории коммерческие. Сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию некоторого количества денег, совершенно не нужно. Создать цепочку перехода от самозанятости в различные налоговые режимы ‒ от меньшего к большему ‒ по уплате налогов в рамках юридических лиц ‒ это правильная конструкция», ‒ заявил Кирьянов.

Парламентарий отметил, что реформа направлена на «обеление» экономики и создание равных конкурентных условий для бизнеса.

«Это очень важная история для создания прозрачной конкурентной среды. Чтобы у нас не было лазеек, когда один платит все, а другой ничего и в разы дешевле все продает», ‒ пояснил он.

По словам Кирьянова, правительство намерено установить налоговые пороги и ограничения, чтобы исключить дробление бизнеса и попытки ухода от налогов через формальный статус самозанятости или ИП.


Сегодня в 11:53, просмотров: 402, комментариев: 0
