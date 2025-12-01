16+
​В конце декабря россиян ждет двухдневная рабочая неделя

Россияне будут работать всего два дня перед Новым годом

​В конце декабря россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Фото: siapress.ru

Последняя рабочая неделя 2025 года для большинства россиян будет состоять всего из двух рабочих дней. Работать предстоит только 29 и 30 декабря ‒ в понедельник и вторник, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает издание «Говорит Москва».

31 декабря станет официальным выходным, после чего начнутся новогодние каникулы. Они продлятся сразу 12 дней ‒ до 11 января включительно и станут самыми длинными за последние 12 лет.

Также россиян ждут удлиненные выходные в феврале. Следующие трехдневные выходные выпадут на 21, 22 и 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.


Сегодня в 11:19, просмотров: 37, комментариев: 0
