Льготные ставки отменили для автомобилей мощнее 160 лошадиных сил

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Теперь ставка зависит не только от объема двигателя, но и от его мощности. Льготный утильсбор для физических лиц при ввозе автомобилей из-за границы действует только для машин мощностью до 160 лошадиных сил. Все автомобили с более мощным двигателем автоматически подпадают под коммерческие тарифы − в разы более высокие.

Как ранее сообщал портал Drom.ru, если мощность двигателя не превышает 117,68 кВт (примерно 160 л.с.), сохраняется льготный утильсбор. Если показатель составляет 117,69 кВт и выше − применяется коммерческая ставка. До изменений расчет утильсбора велся по трем параметрам: возраст автомобиля, тип декларирования и объем двигателя. Теперь ключевым фактором стала мощность мотора.

Автоэксперты прогнозируют, что новая система может привести к росту цен на автомобили до 40 процентов − в первую очередь в среднем и премиальном сегментах. Существенное подорожание ожидается в категории машин стоимостью до трех миллионов рублей с двигателями мощнее 160 лошадиных сил − именно такие модели ранее считались наиболее сбалансированными по цене и возможностям, но теперь их импорт может стать экономически невыгодным.

Напоминаем, в октябре корреспондент siapress.ru обратился в управление ГИБДД по ХМАО с просьбой предоставить данные о количестве автомобилей с двигателями мощнее 160 лошадиных сил, зарегистрированных в округе. В ведомстве тогда сообщили, что такой статистикой не располагают.

Тогда же в автосалонах Сургута уже фиксировали рост интереса к автомобилям с мощными двигателями. Некоторые дилеры начали предлагать скидки и старались зафиксировать прежние цены в ожидании изменений в правилах расчета утильсбора.