Съезды в районе Червишевского тракта открыты для движения

На транспортной развязке в районе деревни Ожогина открылось движение по четырем новым съездам. Объект на пересечении Червишевского тракта с обходом деревни позволит жителям ЖК «Ново Комарово» беспрепятственно выезжать в сторону Тюмени и Кургана, а также совершать разворот в направлении города.

«Как и сообщал на Прямой линии, открытие состоялось до конца ноября», – написал губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Развязка включает почти шесть километров дорог, семь съездов, путепровод и разворотную петлю. Она станет частью будущего Южного коридора, который улучшит транспортную доступность этой части областной столицы.

Это уже второе значимое открытие дорожной инфраструктуры в регионе за последнее время. Ранее в Ишимском муниципальном округе после реконструкции открыли движение по мосту через реку Ишим, разрушенному паводком в 2024 году.

Оба объекта были построены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Восстановление моста в Ишимском округе позволило обеспечить бесперебойное движение по маршруту «Ишим – Маслянский – Сладково» и восстановить транспортную доступность для 15 населенных пунктов.

Запуск новых съездов на Червишевском тракте завершил важный этап в создании единой транспортной системы региона, направленной на повышение мобильности жителей и улучшение логистики между населенными пунктами.