WhatsApp может быть отключен, если не выполнит требования российского законодательства

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=rbbKpYtUF7dZKZdKXeIQ1eteqBKundT6ctIKEfTC6ERlLmcmoqINh9MMlNG8jFfXZitIacHkYLKB2wl62IhM7pUSxXeixg7kAc+j9EC3bi9PyhGX90UwL+KwkvuiwHovAFPrQNkvNh0EZkhh3Tp9BCRjA+NapDPSaZlGIYB3dNI="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=rbbKpYtUF7dZKZdKXeIQ1eteqBKundT6ctIKEfTC6ERlLmcmoqINh9MMlNG8jFfXZitIacHkYLKB2wl62IhM7pUSxXeixg7kAc+j9EC3bi9PyhGX90UwL+KwkvuiwHovAFPrQNkvNh0EZkhh3Tp9BCRjA+NapDPSaZlGIYB3dNI="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=SdO4WnCoxpzma2jt+Cw1aknEoDcs++wMsd+1sKPxAyU6jgBRDA8CTKeOLfBzjOrxA0s1taU+3qiDcxpas0e/Lm/Ox2d9J8/EXfqPLL516wFEjGaEYWhRqSkRSYA2mCoEpDE4/xKpxeTFiPEw5YZ1H+j3u9viMq68URRCTWgKT6s="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=SdO4WnCoxpzma2jt+Cw1aknEoDcs++wMsd+1sKPxAyU6jgBRDA8CTKeOLfBzjOrxA0s1taU+3qiDcxpas0e/Lm/Ox2d9J8/EXfqPLL516wFEjGaEYWhRqSkRSYA2mCoEpDE4/xKpxeTFiPEw5YZ1H+j3u9viMq68URRCTWgKT6s="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=rbbKpYtUF7dZKZdKXeIQ1eteqBKundT6ctIKEfTC6ERlLmcmoqINh9MMlNG8jFfXZitIacHkYLKB2wl62IhM7pUSxXeixg7kAc+j9EC3bi9PyhGX90UwL+KwkvuiwHovAFPrQNkvNh0EZkhh3Tp9BCRjA+NapDPSaZlGIYB3dNI="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=rbbKpYtUF7dZKZdKXeIQ1eteqBKundT6ctIKEfTC6ERlLmcmoqINh9MMlNG8jFfXZitIacHkYLKB2wl62IhM7pUSxXeixg7kAc+j9EC3bi9PyhGX90UwL+KwkvuiwHovAFPrQNkvNh0EZkhh3Tp9BCRjA+NapDPSaZlGIYB3dNI="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=SdO4WnCoxpzma2jt+Cw1aknEoDcs++wMsd+1sKPxAyU6jgBRDA8CTKeOLfBzjOrxA0s1taU+3qiDcxpas0e/Lm/Ox2d9J8/EXfqPLL516wFEjGaEYWhRqSkRSYA2mCoEpDE4/xKpxeTFiPEw5YZ1H+j3u9viMq68URRCTWgKT6s="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=SdO4WnCoxpzma2jt+Cw1aknEoDcs++wMsd+1sKPxAyU6jgBRDA8CTKeOLfBzjOrxA0s1taU+3qiDcxpas0e/Lm/Ox2d9J8/EXfqPLL516wFEjGaEYWhRqSkRSYA2mCoEpDE4/xKpxeTFiPEw5YZ1H+j3u9viMq68URRCTWgKT6s="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,2284   EUR  90,8190  

Новости

Больше новостей
Вы хотели бы купить новый автомобиль европейского производства (БМВ, Мерседес, Ауди и пр.), если бы цена на него снизилась?
Комментировать
0
Больше опросов

Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp в России

WhatsApp может быть отключен, если не выполнит требования российского законодательства

Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp в России
Фото: ru.freepik.com

Роскомнадзор заявил о готовности полностью заблокировать мессенджер WhatsApp в случае, если платформа не выполнит требования российского законодательства. Об этом ведомство сообщило РБК на фоне очередных жалоб российских пользователей на сбои в работе сервиса.

В пресс-службе РКН подчеркнули, что ограничительные меры в отношении WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) продолжают вводиться поэтапно. По версии регулятора, мессенджер используется для организации терактов, вербовки исполнителей, а также для мошенничества и других преступлений против российских граждан.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. <...> В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», – сообщили в ведомстве.

По данным сервиса «Сбой.рф», вчера, 28 ноября, о перебоях сервиса сообщили 5 463 пользователей. В основном это были жители Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. В ХМАО доля обращений оказалась значительно ниже и составила около 2% от общего числа.

Напоминаем, что в октябре Роскомнадзор предупредил о принятии мер по частичному ограничению работы мессенджеров Telegram и WhatsApp на территории России.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:57, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В 2026 году в Сургуте появится автобус №17 1111
  2. Школы Сургута уходят на карантин 1045
  3. ​Зима без ЧП: возможно ли это в Сургуте? // ONLINE 725
  4. ​Проект «ДУМАть и решать». Богдан Гужва // ONLINE 691
  5. В Югре следует провести большой аудит всех старых зданий, представляющих культурную и историческую ценность, и после привлекать к их восстановлению инвесторов 588
  6. ​«Жильцы не виноваты»: сургутяне обвиняют шиномонтажников в выбросе покрышек во дворы 546
  7. ​Сургутский район выступил с инициативами по изменению федеральных механизмов развития территорий 510
  8. ​Что будет с кешбэком: банки анонсировали перемены в новом году 499
  9. Первая операция на сердце ребенка прошла 27 лет назад — пациенту было три года 489
  10. ​Вступайте в Программу долгосрочных сбережений от Ханты-Мансийского НПФ и выигрывайте путешествие 487
  1. ​«Мы видим потребность в развитии креативных индустрий в нашем регионе. Поэтому хотим, чтобы на месте «Авроры» был именно молодежно-креативный кластер» 2890
  2. Прокуратура Югры предупредила жителей округа о мошенниках, использующих дипфейки 2858
  3. ​В Сургуте подвели итоги конкурса, посвященного безопасности на производстве 2811
  4. ​Сургут утопает в покрышках: горожане завалили почти 20 контейнерных площадок автошинами 2811
  5. В аэропорту Нижневартовска запущен бесплатный интернет по Wi-Fi 2735
  6. В Пыть-Яхе завершили реконструкцию аквацентра «Дельфин», построенного еще в 2002 году 2733
  7. Российское правительство готово снизить требования по локализации такси для частников 2681
  8. ​В Тюмени прошли Дни казахской культуры 2501
  9. Вместо платы за обучение… - полено 1814
  10. ​Время, вперед! 1703
  1. ​Город без вкуса 7637
  2. Дорожная кампания Сургута: результаты и перспективы на будущее // ONLINE 4999
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 4796
  4. ​Александр Иванов: «Память о репрессированных живет, пока звучат их имена» 4471
  5. ​Вместо художественной галереи Сургут получил это // ФОТОРЕПОРТАЖ 4305
  6. ​Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс» 4271
  7. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 3696
  8. ​«Военкоматы вправе вызывать граждан для уточнения данных» – Роман Вуколов о проверках после смены документов 3666
  9. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 3620
  10. ​Коротко о Думе – парковка у кардиоцентра, ремонт спортивных сооружений и строительство школы и садика в 35А микрорайоне 3511

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика