Опыт Тюменской области по созданию научно-образовательных центров оценили на конгрессе в Сириусе

Тюменская область представила опыт разработки программ будущего кампуса на V Конгрессе молодых ученых в Сириусе. Заместитель губернатора Алексей Райдер выступил на панельной дискуссии, посвященной созданию научно-образовательных центров.

«Вместо оценивания программ "сверху", ставка была сделана на независимую и включенную экспертную поддержку. Выстроена двухуровневая система экспертизы. Первый носил стратегический характер и нацелен на верификацию целеполагания программ. Второй нацелен на экспертизу конкретных продуктов», – рассказал Алексей Райдер.

Такой подход, по словам вице-губернатора, повышает объективность при принятии решений о востребованности образовательных программ и технологических продуктов. Проектная команда региона в течение 2025 года участвует в пилотном проекте Минобрнауки России по созданию продуктовых программ кампусов.

В портфеле тюменского кампуса уже собрано девять программ, включающих 43 научно-технологических и образовательных продукта. Строительство объекта ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».

Представленный тюменской делегацией опыт вызвал интерес у участников конгресса как пример успешного построения региональной экспертизы научно-технологических продуктов.