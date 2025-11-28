Тюменская делегация приняла участие в форуме «Города России»

Делегация Тюменской области приняла участие в IX Общероссийском форуме стратегического развития «Города России», который прошел в Екатеринбурге. Мероприятие объединило 1000 участников со всей страны, включая глав ключевых муниципалитетов Тюменской области.

«Президент России Владимир Владимирович Путин регулярно подчеркивает, что муниципалитеты – это фундамент государственной системы управления. Работа на местном уровне требует постоянного внимания ко всем сферам деятельности: от безопасности до транспорта, от качества дорог до поддержки участников спецоперации», – подчеркнул полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

В состав тюменской делегации вошли глава Тюмени, руководители Нижнетавдинского, Тобольского, Заводоуковского, Тюменского и Ишимского округов, а также представители профильных департаментов и бизнес-сообщества.

«На форуме представлен стенд Тюмени, который с первых минут привлекает внимание участников. Он содержит информацию о богатой истории города, его современных достижениях и амбициозных планах на будущее, таких как создание мастер-плана исторического центра, развитие межвузовского кампуса и туристической инфраструктуры», – поделился впечатлениями глава Тюмени Максим Афанасьев.

Глава Заводоуковского округа Светлана Касенова приняла участие в сессии «Возможности для развития малых городов». «Все малые города разные, каждый хорош по-своему. Но проблемы у нас одни. Самым важным инструментом здесь является комплексный подход», – отметила она.

Сергей Ломовцев, глава Ишимского округа, посетил несколько дискуссионных площадок, включая сессии по инвестиционному климату и взаимодействию бизнеса с властью. Модератором одной из них выступил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Форум «Города России» стал площадкой для обмена опытом между муниципальными образованиями и обсуждения актуальных вопросов городского развития. Участие тюменской делегации в мероприятии позволило представить достижения региона и перенять лучшие практики со всей страны.