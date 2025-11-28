В Ишимском округе открыли движение по мосту, разрушенному паводком

В Ишимском муниципальном округе открылось рабочее движение для автомобилей по обновлённому мосту через реку Ишим. Реконструкция объекта на дороге Ишим – Маслянский – Сладково завершена после разрушительного паводка 2024 года.

«Мост пострадал в 2024 году во время рекордного для Тюменской области паводка. Сразу приняли решение восстановить его. Но потребовалось время, потому что разрушения были серьёзные, и объём работ предстояло выполнить большой», – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

На участке протяжённостью более 225 погонных метров дорожники выполнили комплекс работ. Они обустроили проезжую часть, провели ремонт пролётного строения и опор, а также нанесли антикоррозионную защиту. Это позволило полностью восстановить функциональность важного инфраструктурного объекта.

Ремонт был проведён в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор поблагодарил подрядчиков за оперативную работу; «Благодарю дорожников за своевременное выполнение ремонта!»

Восстановление моста имеет ключевое значение для обеспечения транспортной доступности населённых пунктов Ишимского муниципального округа и бесперебойного движения по маршруту «Ишим – Маслянский – Сладково».