Банки начислят до 500 млрд рублей кешбэка в 2025 году и изменят подходы к его начислению

За 2025 год банки начислят от 450 до 500 млрд рублей кешбэка. А в следующем году будут менять подходы к его начислению, переходя к более персонализированным и экономически эффективным моделям, ориентированным на лояльных и активных клиентов. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Он рассказал, что банки активно внедряют модели машинного обучения, которые анализируют широкий спектр данных клиента: финансовые привычки и периодичность трат. Эти данные позволят оперативно подбирать наиболее релевантные категории и размер кешбэка. Кроме того, банки уже не первый год используют игровые механики для повышения вовлеченности пользователей, а в следующем году этот тренд только усилится.

«Клиентские предпочтения меняются – пользователи программ лояльности ждут индивидуальный подход и новые предложения. Персонализация становится стратегией долгосрочных отношений – именно она задаст направление развития лояльности в следующем году», – отметил топ-менеджер банка.