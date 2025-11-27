Александр Моор назвал основные направления сотрудничества с Югрой и Ямалом

Программа «Сотрудничество» между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами доказала свою эффективность за двадцатилетний период работы. Об этом заявил губернатор Александр Моор в своём послании депутатам Тюменской областной думы.

«Мы теснейшим образом связаны и все более плотно взаимодействуем с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом. В прошлом году исполнилось двадцать лет нашей совместной программе «Сотрудничество». Она доказала свою эффективность. Ее потенциал рассчитан на многие десятилетия вперед», – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что совместная работа продолжается по ключевым направлениям обеспечения технологического суверенитета страны. В их числе – развитие нефтегазового кластера, научно-образовательных центров, а также инженерных и цифровых компетенций.

Важным общим проектом, который станет новым научно-технологическим ядром региона, является межуниверситетский кампус. Его создание демонстрирует стратегический характер партнёрства, выходящего за рамки отраслевого взаимодействия.

Успешное многолетнее сотрудничество в рамках программы создаёт прочную основу для достижения национальных целей развития и укрепляет позиции Тюменской области и автономных округов как единого и значимого макрорегиона в экономике России. Продолжение совместной работы отвечает долгосрочным интересам всех трёх субъектов Российской Федерации.