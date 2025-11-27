Российская гильдия риелторов запустила сервис проверки номеров своих участников

Российская гильдия риелторов запустила сервис проверки номеров телефонов аттестованных риелторов, который призван снизить риски мошенничества при сделках с недвижимостью, пишут «Ведомости».

Как отметила исполнительный вице-президент организации Наталья Михайлюкова, ранее у граждан не было реального инструмента для проверки, действительно ли собеседник по телефону является агентом названной компании или можно доверять найденному в интернете объявлению.

Теперь для проверки необходимо зайти на сайт единого реестра Российской гильдии риелторов и воспользоваться опцией «Проверь, кто звонил». Пользователь вводит номер телефона в поисковой строке, после чего система сверяет его с данными реестра. Если риелтор действительно зарегистрирован, номер будет отображен в базе. При отсутствии совпадения гильдия не может подтвердить, что этот телефон принадлежит реальному аттестованному специалисту.