Средний размер вклада в Югре составляет 1,3 млн рублей

Средний размер вклада в ХМАО – Югре составляет 1,3 млн рублей, больше сумма в Уральском федеральном округе только у тюменцев – 1,5 млн. Такие данные сообщили в ВТБ. По показателю накопительного счета югорчане обходят жителей других регионов, храня, в среднем, на счете 186 000 рублей. В ЯНАО накопительный счет меньше на 6 000 рублей. А в Тюменской области средняя сумма накопительного счета – 140 000 рублей. Замыкают такой сберегательный рейтинг свердловчане и челябинцы, они хранят на вкладах, в основном, 1,4 млн и 1 млн рублей соответственно, а на накопительных счетах – 136 тыс. и 127 тыс. рублей.

«Явно прослеживается тенденция более эффективного управления средствами. Югорчане увеличили свои вклады в этом году с 1,2 млн рублей до 1,3 млн. Вместе с тем с 70% до 80% выросла доля краткосрочных сбережений сроком до полугода, по которым сейчас ставки выше. А накопительных счетов в октябре, по сравнению с январем 2025, стало больше на 56 тысяч», – отметил вице-президент, управляющий банка в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.