Тюмень стала центром дискуссии о градостроительной политике страны

Тюмень стала точкой для профессионального разговора об архитектуре и градостроительной политике: здесь завершились региональные дни Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». По оценке губернатора Тюменской области Александра Моора, интерес к тюменским практикам – от мастер-планирования до механизмов комплексного развития территорий – показал, что региону есть что предложить стране.

Глава региона напомнил, что работа над стратегическими документами требует вовлечения жителей и максимально широкого обсуждения: так формировался туристический мастер-план Тобольска, так разрабатывается стратегия развития Тюменской агломерации. «Чтобы избежать ошибок, важно слышать всех – от старшего поколения до бизнеса», – отметил Александр Моор.

В центре внимания форума оказались современные подходы к городской среде. Сегодня в Тюмени действуют 36 договоров КРТ – инструментов, которые позволяют не только расселять ветхий фонд, но и развивать малоиспользуемые кварталы, выводя их в современный оборот.

Представители федеральной власти также высоко оценили изменения в регионе. Замглавы управления президента по внутренней политике Евгений Грачев, посетив Заводоуковский округ, подчеркнул, что в муниципалитетах «чувствуется современный подход к архитектуре и работа с жителями как с реальными соавторами проектов».

Участники форума посетили новые районы Тюмени и Тобольска, обсудили успешные кейсы с экспертами и региональными командами, а также познакомились с историко-культурной средой. Активную роль сыграли слушатели «Школы мэров» и участники кадрового проекта «Боевой резерв».

Материалы и предложения, собранные в ходе тюменской части форума, войдут в итоговую программу федерального мероприятия, которое состоится в Москве весной 2026 года.