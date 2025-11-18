В Заводоуковске открыли обновленную центральную площадь

В Заводоуковске состоялась торжественная церемония открытия капитально обновленной центральной площади – уникального общественного пространства, созданного в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Этот проект стал результатом победы города во Всероссийском конкурсе на лучшие проекты благоустройства.

– Заводоуковск является победителем всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства. Именно этот проект был выбран федеральной комиссией в Москве, как один из лучших проектов в стране. Он реализован в срок, с нужным уровнем качества. И сегодня каждый житель города может видеть этот результат. Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Заводоуковска за участие в разработке проекта, – сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов во время торжественного открытия.

Территория площадью 1,9 гектара функционально разделена на три взаимосвязанные зоны, каждая из которых имеет свое назначение. Центральная площадь – сердце обновленного пространства, предназначенное для проведения массовых мероприятий. Ее ядром стал символичный летописный круг, объединяющий историю города. Здесь планируются ярмарки и различные события.

Гастрономическая площадь расположилась у входа в Многофункциональный «Центр Колмакова». В специально оборудованном теплом помещении будут работать зоны питания и проводиться мероприятия. Концепция этого круглогодичного пространства была выбрана по итогам конкурса среди местных предпринимателей.

Фонтанная площадь украшена сухим светомузыкальным фонтаном. Вокруг него обустроены уличные игровые зоны и установлены интеллектуальные малые архитектурные формы, создающие привлекательное пространство для отдыха и досуга.

Новая площадь стала заметно зеленее: здесь высажено 14 видов растений. Среди них – кедры, сосны, березы, клены, сирень, смородина, можжевельник и другие кустарники и деревья.

Это уже второй проект, успешно реализованный в Заводоуковске благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.