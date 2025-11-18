Югорчане переоформили 32 105 Пушкинских карт

Югорчане переоформили уже 32 105 Пушкинских карт, в то время как жители Тюменской области – 29 705. По этому показателю югорчане стали третьими в Уральском федеральном округе. Их опередили только в Свердловской и Челябинской областях, там выдано почти 67 000 и 49 600 обновленных Пушкинских карт соответственно. ВТБ начал переоформлять Пушкинские карты заранее: они начнут действовать 1 января 2026 года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений.

«Стремление молодого поколения югорчан к культурному развитию – драйвер для всего региона. Желание быть в курсе театральных премьер, смотреть авторское и патриотичное кино, посещать концерты – это активный запрос на улучшение качества жизни», – отметил вице-президент, управляющий банка в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

Обновленная Пушкинская карта появится в приложении «Госуслуги Культура» 1 января 2026 года в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас молодые люди могут продолжать пользоваться картой, выпущенной в Почта Банке – она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года до 15:00 по московскому времени.