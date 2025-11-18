В Тюмени обсудили развитие проектов активного долголетия

По итогам масштабной стратегической сессии «Активное долголетие по-тюменски: от федеральной стратегии к муниципальной практике», которая состоялась в Тюмени, будет сформирован сборник практических рекомендаций. Методические материалы призваны помочь муниципалитетам Тюменской области в организации эффективной работы центров «Активного долголетия» с учетом их территориальных особенностей.

Мероприятие, организованное департаментом социального развития Тюменской области и Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации, стало важным шагом в реализации национального проекта «Семья». Оно объединило 79 специалистов социальной сферы со всего региона – начальников территориальных управлений социальной защиты населения, директоров комплексных центров социального обслуживания и экспертов, непосредственно работающих над проектами для старшего поколения.

Главная задача сессии заключалась в трансформации федеральных инициатив в конкретные, работающие муниципальные практики, а также в вовлечении пожилых людей в активную социальную жизнь и создании единого регионального бренда «Активное долголетие по-тюменски».

Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова подчеркнула динамику развития сектора:

«Наше старшее поколение – это уникальная часть общества, готовая не только вести здоровый образ жизни, но и вдохновлять других, предлагая множество возможностей для участия. Каждый второй житель региона уже вовлечен в проекты по поддержанию здоровья, а более 470 точек активности успешно функционируют. Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно внедряем современные инструменты: информационные платформы, инновационные методики работы с людьми, персонифицированный подход».

В ходе сессии участники обсуждали переход от федеральных установок Минтруда России к региональной программе и специфическим тюменским практикам. Особое внимание уделили созданию единого информационного пространства и анализу ресурсной базы муниципалитетов. Центральным элементом программы стала стратегическая деловая игра «Конструктор решений», где специалисты, используя свой профессиональный опыт и учитывая такие факторы, как количество жителей, удаленность поселений и имеющаяся инфраструктура, разрабатывали оптимальные модели центров активного долголетия.