В Тюмени обсудят перспективы социального предпринимательства

Социальные предприниматели Тюменской области готовятся к знаковому событию – 26 ноября в креативном пространстве «Контора пароходства» пройдет форум «Все-Возможности: Свои правила». Мероприятие призвано стать ключевой площадкой для обмена лучшими практиками и трансформации социальных идей в устойчивые бизнес-решения, рассказали в Инвестиционном агентстве региона.

На форуме выступят более 20 экспертов со всей страны, которые поделятся своим опытом и знаниями о том, как создавать и развивать успешные социальные проекты. Для участников будут организованы интерактивные сессии, практикумы, а также обширные возможности для нетворкинга и обмена реальными кейсами.

– Форум социальных предпринимателей играет большую роль в развитии сектора, который в регионе стремительно растёт и уже объединяет 146 предпринимателей. Он создает пространство для неформального общения, обмена опытом и укрепления профессиональных связей между представителями разных направлений: от детских развивающих центров до частных театров, музеев и производственных предприятий, – отметил руководитель Центра инноваций социальной сферы Андрей Паздерин.

Организаторы подчеркивают, что социальные предприниматели активно вовлекаются в презентации проектов, пресс-туры, конференции и другие мероприятия. Такой подход помогает им объединяться, совместно развиваться и выходить за пределы регионального сообщества, масштабируя свои инициативы.

Участие в форуме бесплатное. Для регистрации и получения подробной информации необходимо перейти по ссылке.