Управленческие инновации Тюменской области в сфере спорта отмечены на всероссийском конкурсе

Тюменская область вновь демонстрирует лидерство на всероссийской арене. Подведены итоги II Всероссийского конкурса на лучший орган исполнительной власти в сфере управленческих инноваций, где департамент физической культуры и спорта Тюменской области получил высокую оценку жюри.

Региональный проект «Экспериментальная площадка по разработке моделей и механизмов вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства» был особо отмечен в номинации «Практики развития отраслей социальной сферы и демографии». Это признание подтверждает эффективность работы, направленной на повышение доступности спортивных занятий для всех жителей региона.

На территории Тюменской области выстроена комплексная система по организации физкультурно-спортивной деятельности «шаговой доступности», рассказали в информационном центре правительства региона. Жителям предлагается более 50 видов спорта, занятия по которым проводятся с квалифицированными инструкторами. Тренировки проходят на стадионах, во дворах, в скверах, парках и спортивных залах, что позволяет максимально охватить аудиторию разных возрастов и интересов.

На протяжении нескольких лет в регионе успешно реализуются ключевые проекты, которые легли в основу отмеченной инициативы: «Лето на даче с физкультурой»; «Лето со спортом»; «Спорт доступен каждому»; «Спортивный заряд»; «Физкультура на производстве».

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса состоится в столице – в Москве, 25 и 26 ноября. Мероприятие пройдет в рамках X Международного форума Финансового университета «Россия: образ будущего».