Тюменская область отмечена Минцифры РФ за лидерство в цифровом развитии

Тюменская область признана одним из лидеров цифровой трансформации на федеральном уровне. В Москве, на площадке национального центра «Россия», прошел форум «Цифровые решения», где Тюменская область получила высокую оценку от Министерства цифрового развития РФ. Региону вручили сразу две значимые награды: за внедрение эффективной системы кибербезопасности и почетную грамоту «За экономический вклад в цифровое развитие страны и высокие показатели рейтинга цифровой трансформации».

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что эти награды – результат системной работы. Глава региона особо отметил, что Тюменская область на протяжении последних трех лет стабильно входит в тройку лидеров рейтинга цифровой трансформации среди российских субъектов.

Успехи региона обусловлены активным внедрением цифровых технологий во многих сферах:

Внедрена единая информационная система в здравоохранении, благодаря чему все государственные медицинские учреждения региона полностью перешли на электронные медицинские карты пациентов.

Запущен специализированный сервис мониторинга паводковой ситуации, который проактивно информирует жителей.

Продолжается масштабная работа по подключению к интернету социально значимых объектов даже в самых небольших населённых пунктах.

Обеспечена стопроцентная цифровизация сферы образования, что значительно повышает качество и доступность учебного процесса.

«Ведём эту работу в том числе в рамках реализации национального проекта «Экономика данных». Планируем и дальше оставаться в числе лидеров по цифровой трансформации», – добавил Александр Моор.