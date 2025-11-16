Россиян предупредили о пенях, которые начисляются за просрочку налогов

Владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств в России, не оплатившим имущественные налоги в срок, с 2 декабря начнут ежедневно начислять пени — в размере одной трёхсотой от действующей ключевой ставки Банка России. По расчётам «РИА Новости», это около 5,5 копейки за каждые 100 рублей долга за день просрочки.

Налоговые уведомления размещены в личных кабинетах на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги физлиц» и на портале Госуслуг; часть граждан получает бумажные уведомления по почте. В ведомстве напомнили: «Налогоплательщикам, проживающим вне адреса регистрации, рекомендуется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога».

Крайний срок уплаты имущественных налогов — 1 декабря 2025 года включительно. Начиная со 2 декабря, пени начисляются за каждый день просрочки. Если в течение трёх месяцев задолженность не погашена, ФНС направляет «Требование об уплате». В случае игнорирования требования запускается процедура взыскания.

Напомним, что с 1 ноября 2025 года у налоговой службы есть право без суда списывать задолженность со счетов должников. Помимо пеней, за неуплату возможны штрафные санкции, а при значительных суммах долга — привлечение к уголовной ответственности.