ИИ-ассистенты, госсервисы и маркетплейсы: как биометрия изменит технологии до 2030 года

Биометрические технологии до 2030 года станут совершенствоваться с помощью ИИ-ассистентов, государственных сервисов и услуг маркетплейсов. С таким прогнозом в рамках форума «Цифровые решения» в национальном центре «Россия» выступил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

По его словам, биометрические технологии сегодня переживают один из витков своего развития. А взаимодействие искусственного интеллекта с пользователями будет становиться все более нативным. «Последние разработки в робототехнике говорят о том, что мы переходим от механической мимики и жестикуляции антропоморфных роботов к максимально очеловеченным движениям в коммуникациях с пользователями», — продолжил топ-менеджер.

«Биометрия позволит ИИ-помощникам все более четко интерпретировать малейшие изменения в поведении клиента — когда он, например, находится под каким-либо давлением, и рядом с ним находится посторонний человек. А это ключ к развитию антифрод-систем», — добавил Вадим Кулик.

Технологии могут быть востребованы в синергии с другими сервисами аутентификации — электронной подписью, различными токенами. Особую роль сыграют и маркетплейсы, они очевидно заинтересованы в развитии бесшовных сервисов оплаты на своих платформах.